Tarifa do transporte coletivo urbano é reajustada em Apucarana

A tarifa do transporte coletivo urbano de Apucarana está sendo reajustada de R$ 4,00 para R$ 4,50, e passa a vigorar a partir do dia 7 de janeiro. O reajuste consta no decreto 03/2024 a ser publicado nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro, no diário oficial do Município.

O superintendente de transportes da Prefeitura de Apucarana, Carlos Mendes, explica que o contrato de concessão do serviço de transporte público coletivo municipal, mantido com a Viação Apucarana Ltda (VAL), prevê uma correção anual e, a exemplo de anos anteriores, isso acontece no início do ano.

O decreto 03/2024, estabelece em seu artigo 1º, que a empresa VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA., concessionária de Serviços de Transporte Coletivo Urbano, dentro do Município e seus distritos, fica autorizada a reajustar os preços de passagens nas linhas urbanas e distritais. A partir do dia 7 de janeiro, domingo, a tarifa aos usuários passa a custar R$4,50; e a tarifa para os estudantes (meia) passa a ser de R$2,25.

De acordo com Carlos Mendes, o reajuste é baseado nos custos da empresa operadora do transporte coletivo urbano em Apucarana. “A VAL está negociando reajuste salarial com seus funcionários e também tem outros custos como pneus e peças de reposição”, justifica o superintendente.

Conforme explica Mendes, o principal problema em relação ao serviço foi a queda do número de usuários, após a pandemia de Covid. “Ao fim da pandemia o serviço recuperou 78% dos usuários, enquanto que 22% deixaram de utilizar o transporte coletivo urbano, e isso impactou no custeio do serviço”, informa ele.

Mendes acrescenta que a tarifa terá um aumento de R$0,50 para os usuários, fixando o valor na casa de R$4,50. “A tarifa continua sendo uma das mais baixas do Paraná”, cita Carlos Mendes, lembrando que “em Londrina o valor passou para R$5,75; e que, em Maringá, o valor atual é de R$4,80, e ainda terá reajuste”.

A Prefeitura de Apucarana continuará custeando as gratuidades dos idosos, gestantes, linha saúde, deficientes físicos e a meia passagem dos estudantes.

