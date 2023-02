Tarifa do transporte coletivo sobe em Apucarana a partir de sexta

Da Redação

Um projeto de Lei de autoria do executivo foi encaminhado nesta terça-feira (7)

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, informa que a partir do dia 10 de fevereiro (sexta-feira), o preço da tarifa do transporte coletivo urbano passará a custar R$4,00 (quatro reais) para os usuários do transporte coletivo urbano. O anuncio acontece em meio à discussão da possibilidade de greve dos colaboradores da VAL.

Segundo Mendes, o custo total da tarifa é de R$4,70 (quatro reais e setenta centavos), mas a prefeitura se propõe a subsidiar R$0,70 (setenta centavos), reduzindo o valor para os usuários do serviço, com autorização da Câmara de Vereadores.

Um projeto de Lei de autoria do executivo foi encaminhado nesta terça-feira (7) à Câmara de Vereadores, solicitando autorização para subsidiar parte do custo da tarifa do transporte coletivo urbano. Atualmente, a Prefeitura de Apucarana já subsidia o preço da passagem, como forma de aliviar a carga aos usuários do sistema.

“Com a tarifa de R$4,00 (quatro reais), Apucarana continuará mantendo um dos preços mais baixos do transporte coletivo urbano no Paraná”, argumenta o diretor-presidente do IDepplan. Ele assinala ainda que, com recentes reajustes autorizados, a tarifa dos ônibus urbanos passaram a custar R$4,80 (quatro reais e oitenta centavos) em Londrina e Maringá; e R$5,50 (cinco reais e cinqüenta centavos) em Curitiba.



Mendes anuncia também que, nos próximos dias, a Prefeitura de Apucarana e o Idepplan irão lançar as linhas “saúde” e “turismo”, no transporte coletivo urbano de Apucarana, instituindo tarifas gratuitas nestas duas modalidades. “Todos os detalhes destas novas linhas serão informados aos usuários da saúde pública e também quanto a visitas ou passeios em parques e outros roteiros turísticos”, informa Mendes.





