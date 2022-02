Da Redação

Tarifa do transporte coletivo de Apucarana sobe R$0,40

A partir desta quinta-feira (10) a tarifa do transporte coletivo urbano em Apucarana passa de R$3,00 para R$3,40. O percentual de reajuste representa a inflação do período, correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado a partir de 10 de fevereiro de 2021, quando houve o último reajuste concedido pelo município.

O diretor presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, explica que, conforme concessão em vigor firmada pelo município com a Viação Apucarana Ltda (VAL), a empresa tem direito a um reajuste anual, visando o reequilíbrio econômico do contrato.

Mendes explica que o preço da passagem paga pelo usuário será de R$ 3,40, mas que a Prefeitura de Apucarana irá continuar subsidiando a tarifa, arcando com o custo de R$ 0,60. “Também pesa nesta decisão de autorizar o reajuste, as últimas altas no preço do óleo diesel e de todos os demais insumos e custos de manutenção de veículos que impactam na atividade da concessionária Viação Apucarana Ltda”, argumenta Mendes.

O valor do reajuste foi confirmado nesta terça-feira (8) pela prefeitura, após algumas semanas de negociação com a direção da Viação Apucarana Ltda. (VAL), concessionária dos serviços de transporte coletivo urbano em Apucarana. O decreto 073/2022, autorizando o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano, está sendo publicado na edição desta quarta-feira (09/02/22) do Diário Oficial do Município. O novo preço entra em vigor a partir da zero hora de quarta-feira, dia 10/02.

O diretor presidente do Idepplan, Carlos Mendes, avalia que mesmo com um aumento de R$0,40 no valor pago pelo usuário, Apucarana continua praticando uma das menores tarifas de transporte coletivo urbano, entre as cidades de médio e grande porte no Paraná. “A tarifa de R$ 3,40 de Apucarana tem valor inferior às tarifas em vigor nas cidades de Toledo, Guarapuava, Umuarama, Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba (ver quadro), que vão de R$ 3,75 a R$ 4,50”, pondera Mendes.

Conforme revela ainda o diretor do Idepplan, a empresa exigia uma tarifa com valor superior, sustentando que os preços praticados em cidades paranaenses de porte médio e outras de maior porte, já atingem um valor maior. “O reajuste também contribui para preservar o transporte coletivo urbano de Apucarana”, frisa Mendes.

Tarifas de transporte público no PR

Apucarana R$3,40

Cascavel R$4,10

Curitiba R$4,50

Londrina R$4,00

Maringá R$4,00

Toledo R$3,90

Umuarama R$4,40

Guarapuava R$3,75