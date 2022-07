Tarifa do ônibus metropolitano vai passar de R$ 6 na região; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Novas tarifas entram em vigor a partir desta sexta-feira

As tarifas de ônibus intermunicipais vão ficar mais caras a partir desta sexta-feira (1º) no Paraná. O reajuste - 28,04% para linhas metropolitanas e 22,38% para linhas rodoviárias – foi aprovado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Com o aumento, a tarifa do transporte metropolitano nas linhas Apucarana/Mandaguari e Apucarana/Rolândia vai passar dos atuais R$ 4,85 para R$ 6,20.

continua após publicidade .

O aumento foi autorizado com base na alta acumulada do diesel nos últimos 12 meses, além do reajuste salarial de motoristas, cobradores e demais funcionários das empresas do setor.

Os novos valores já foram publicados no endereço eletrônico do DER. Outra linhas que será reajustada, Apucarana/Marilândia do Sul, passará a custar R$ 5,95.

continua após publicidade .

O reajuste envolve também transporte intermunicipal. A tarifa entre Apucarana e Curitiba, por exemplo, passa a custar R$ 143,78, mais de R$ 20 que os atuais R$ 122,32, segundo consultado no site da empresa rodoviária.

O aumento vem sendo discutido em ação judicial impetrada pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fespasc) que obteve liminar favorável junto a 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para concessão do reajuste. Na última terça-feira, a Agência Reguladora do Paraná (Agepar) acatou a liminar e informou que vai recorrer uma vez que "a área técnica reputa inadequada a metodologia de cálculo empregada para se chegar aos novos valores e apresentará recurso da decisão", diz a nota.

Os últimos reajustes haviam sido concedidos nos dias 26 e 27 de novembro do último ano, quando chegaram ao fim as concessões das rodovias do Anel de Integração do Paraná e houve redução da tarifa.

continua após publicidade .

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News