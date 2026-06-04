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RELIGIOSIDADE

Tapetes de Corpus Christi montados por fiéis colorem as ruas de Apucarana; fotos

Além do entorno da Catedral, diversos bairros também tem tapetes confeccionados para a celebração

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 04.06.2026, 09:38:20 Editado em 04.06.2026, 09:45:32
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Tapetes de Corpus Christi montados por fiéis colorem as ruas de Apucarana; fotos
Autor A expectativa é que até dez toneladas de sal sejam utilizadas na confecção dos tapetes que receberão a procissão do Santíssimo Sacramento em Apucarana - Foto: Fernando Klein / TNOnline

Desde as primeiras horas do dia desta quinta-feira (04), feriado de Corpus Christi, fiéis católicos trabalham na confecção dos tradicionais tapetes em diversas ruas de Apucarana (PR).

📰 LEIA MAIS: Celebração de Corpus Christi terá mudanças neste ano em Apucarana; entenda

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A celebração trerá um formato diferente este ano em razão das obras de reforma do Complexo Esportivo Lagoão. A tradicional missa campal, realizada nos últimos anos no espaço esportivo, deu lugar a uma programação reorganizada e concentrada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes e em diversas paróquias da cidade.


Tapetes de Corpus Christi montados por fiéis colorem as ruas de Apucarana; fotos
AutorFiéis da Paróquia Imaculado Coração de Maria montam tapete nas ruas do Núcleo Dom Romeu Alberti - Foto: Colaboração/Sabrina Santos

A expectativa é que até dez toneladas de sal sejam utilizadas na confecção dos tapetes que receberão a procissão do Santíssimo Sacramento. Apenas na área central, o percurso a ser ornamentado soma cerca de 650 metros, transformando ruas e calçadas em um grande mosaico de fé.

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Veja imagens do tapete da Catedral


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    Foto: Autor: Fernando Klein / TNOnline
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    Foto: Autor: Fernando Klein / TNOnline

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Serviço

Corpus Christi – Quinta-feira (04)

• Missa Solene: 15h

• Procissão com o Santíssimo Sacramento logo após a celebração

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Além da Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, diversas paróquias de Apucarana realizarão tapetes, missas e procissões ao longo do dia.

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Apucarana CORPUS CHRISTI CULTURA feriado fiéis tapetes
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