Tapetes de Corpus Christi montados por fiéis colorem as ruas de Apucarana; fotos

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Desde as primeiras horas do dia desta quinta-feira (04), feriado de Corpus Christi, fiéis católicos trabalham na confecção dos tradicionais tapetes em diversas ruas de Apucarana (PR).

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A celebração trerá um formato diferente este ano em razão das obras de reforma do Complexo Esportivo Lagoão. A tradicional missa campal, realizada nos últimos anos no espaço esportivo, deu lugar a uma programação reorganizada e concentrada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes e em diversas paróquias da cidade.







Fiéis da Paróquia Imaculado Coração de Maria montam tapete nas ruas do Núcleo Dom Romeu Alberti - Foto: Colaboração/Sabrina Santos Fiéis da Paróquia Imaculado Coração de Maria montam tapete nas ruas do Núcleo Dom Romeu Alberti - Foto: Colaboração/Sabrina Santos

A expectativa é que até dez toneladas de sal sejam utilizadas na confecção dos tapetes que receberão a procissão do Santíssimo Sacramento. Apenas na área central, o percurso a ser ornamentado soma cerca de 650 metros, transformando ruas e calçadas em um grande mosaico de fé.

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Veja imagens do tapete da Catedral



1 de 3 Fernando Klein / TNOnline Foto: Autor: Fernando Klein / TNOnline

2 de 3 Fernando Klein / TNOnline Foto: Autor: Fernando Klein / TNOnline

3 de 3 Fernando Klein / TNOnline Foto: Autor: Fernando Klein / TNOnline

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Serviço

Corpus Christi – Quinta-feira (04)

• Missa Solene: 15h

• Procissão com o Santíssimo Sacramento logo após a celebração

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Além da Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, diversas paróquias de Apucarana realizarão tapetes, missas e procissões ao longo do dia.