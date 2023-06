Tapetes colorem municípios da região no Corpus Christi; veja fotos

A tradição de enfeitar as ruas, com serragem colorida, pó de café, cal, sal grosso, flores e desenhos em papel para a passagem do Santíssimo Sacramento movimenta o Corpus Christi nesta quinta-feira (8) em vários municípios da região.

Fotos divulgadas nas redes sociais mostram a união dos católicos para prestigiar a celebração em reverência à Eucaristia. "Nossas equipes dedicadas e talentosas estão trabalhando para criar obras de arte feitas com pétalas de flores, serragens coloridas e outros materiais criativos. A cada ano, esse momento se torna especial, unindo nossa comunidade em um esforço coletivo de fé e devoção", postou o Santuário Santa Rita de Cássia pelas redes sociais.

Foto por (Divulgação) Equipe do Santuário Santa Rita de Cássia, de Lunardelli, trabalha na confecção dos tapetes

Em Apucarana, milhares de pessoas são esperadas nesta quinta-feira (8) nas ruas centrais de Apucarana na tradicional procissão de Corpus Christi. Pelo segundo ano consecutivo, a celebração da Eucaristia terá início com missa a partir das 15 horas no Ginásio de Esportes Lagoão, com cortejo seguindo após a celebração até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. A decoração do trajeto faz parte da tradição da data e mobiliza católicos por várias semanas na elaboração dos desenhos que vão compor os tapetes.

Foto por (Divulgação) Apucarana leva mensagens de fé e esperança nos tapetes

Dos mais de mil metros que serão decorados entre os dois pontos, pelo menos 400 metros são de responsabilidade das turmas de catequese da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. A coordenadora da Catequese, Sandra Regina Ceola de Araújo, explica que o planejamento do trabalho começou há dois meses, quando os catequistas iniciaram a organização do que seria apresentado nos cartazes que vão cobrir o chão por onde vai passar o Santíssimo.

“Os tapetes representam a caminhada do povo de deus para eternidade. E nesta caminhada, o alimento fundamental é a Eucaristia, por isso, a decoração é desenvolvida em torno do tema”, explica.

Segundo Sandra, no caso da a elaboração dos tapetes de responsabilidade da catedral – outras paróquias, pastorais, escolas e entidades também colaboram com a decoração – o desenvolvimento do tema envolve aprendizado de fé. “Os catequistas explicam a importância da Eucaristia, de Corpus Christi e as crianças vão desenvolvendo o trabalho a partir disso”, explica. Nesse contexto, até a obra de revitalização da Catedral - em andamento desde o ano passado-, foi retratada nos tapetes.

Em Arapongas e outras cidades, a mobilização também é grande, como mostram fotos publicadas por católicos e paróquias.

Foto por (Divulgação) Foto publicada pela Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Arapongas









