'Tancredo Neves' lamenta falecimento de apoiador do esporte amador

Ele morava no Bairro Tancredo Neves

A morte de Silvano Martins, de 50 anos, mais conhecido como 'Paçoca', gerou grande comoção em Apucarana. Ele morava no Bairro Tancredo Neves e era muito conhecido no esporte amador do município, com participação em vários times de futebol da cidade ao longo dos anos.

Silvano tinha problemas de saúde e faleceu na madrugada desta quarta-feira (20). Ele foi velado na Capela Central e sepultado nesta tarde, no Cemitério Portal do Céu. Nas redes sociais muitas pessoas lamentaram a morte dele.

"Hoje no dia do amigo ,perdemos nosso guerreiro e amigo de infância, vai com Deus Paçoca. Meus sentimentos a toda família e amigos. Deus sabe todas as coisas...", publicou o projeto social Gol na Vida.

"Infelizmente mais um da grande família Tancredo que nos deixa, mas vai para um plano melhor nosso amigo e irmão, aqui continuaremos nossa jornada nessa vida 'brother', até que o criador nos acolha do outro lado, vai em paz... vai com Deus guerreiro"

"Vá em paz, meu amigo, que Deus lhe receba de braços abertos e com muita alegria, vai deixar muitas saudades"



"Vai com Deus amigo paçoca Descanse em paz meus sentimentos a família"

