Susto: motorista atinge dois carros e tomba em bairro de Apucarana

Da Redação

Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (12), na Rua Irmã Eleutéria, na região central de Apucarana. Uma motorista atingiu dois carros que estavam no endereço e depois tombou o veículo que conduzia, por volta das 15h50.

Conforme algumas testemunhas, a mulher perdeu o controle da direção, atravessou a preferencial, atingiu a lateral de um veículo que estava parado no pare, depois esbarrou em um gol que estava estacionado e tombou, ficando com as rodas para cima. A suspeita é de que ela tenha passado mal.

A mulher se feriu levemente e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. Outras pessoas não ficaram feridas. O susto foi grande.

Outro acidente:

Motorista embriagado é preso em Apucarana após bater em moto

Um motorista embriagado foi preso após se envolver em um acidente com uma motocicleta na noite deste sábado (11), no Jardim América, em Apucarana.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que se queixava de dores. Ele foi para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e constatou que o motorista do Fiat Palio, que bateu na traseira da moto, apresentava sinais de embriaguez. Conforme a PM, uma outra equipe esteve no local e realizou o exame de etilômetro e constatou 1,13 mg/l de ingestão de bebida alcoólica.