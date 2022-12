Susto: carro pega fogo na Avenida Minas Gerais em Apucarana

Da Redação

No carro estavam o condutor e um passageiro, que não ficaram feridos. O susto foi grande

Um carro, modelo Palio, pegou fogo, na Avenida Minas Gerais, próximo da entrada do Núcleo Adriano Correia, na manhã desta quarta-feira (7). Os Bombeiros foram chamados.

Antes da chegada da equipe, motoristas ajudaram a controlar o incêndio, que a princípio, começou na região do motor. No carro estavam o condutor e um passageiro, que não ficaram feridos. O susto foi grande. Veja: null - Vídeo por: Reprodução O Palio ficou bastante danificado, as causas do incêndio serão apuradas.

Facção tem parede quebrada e mil bonés são levados, em Apucarana

Mais um caso de facção de bonés que teve a parede quebrada para a invasão de ladrões foi registrado em Apucarana. Desta vez, o crime aconteceu na Vila Malibu. Além dos bonés, os bandidos também levaram um veículo do local.

Segundo o boletim de ocorrências, o dono da empresa acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 4h30 da manhã, informando que haviam quebrado a parede do fundo de sua empresa e do local furtaram aproximadamente mil bonés e um veículo Fiat Doblo. Em seguida, quebraram a porta da frente da empresa e fugiram.



