Susto: Caminhão bate em carro e atinge muro em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um caminhão que estava no pátio de uma empresa, localizada na Rua Deolindo Massambani, em Apucarana, norte do Paraná, atingiu o muro de uma propriedade. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 10h10.

continua após publicidade .

Testemunhas contaram que o caminhão desceu a rua de ré, bateu em um carro, modelo Renault Sandero e atingiu o muro. A Polícia Militar (PM) foi chamada. O motorista do Sandero, contou que estava trafegando sentido Avenida Brasil e o acidente aconteceu.

A frente do carro ficou danificada e o motorista de aplicativo, não ficou ferido, O condutor do caminhão também não se machucou. O acidente chamou a atenção de quem passava pela região.

continua após publicidade .

O caminhão também embarretou cabos de telefonia.

- LEIA MAIS: Câmera de igreja flagra furto de carro em Apucarana

Outro acidente

Comerciante de Apucarana morre afogado após acidente de carro

Um homem de 58 anos morreu afogado após sofrer um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (27). O condutor teria colidido contra um poste e o carro caiu próximo à Represa Tarumã, no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman em Apucarana.

O subtenente Leal, do Corpo de Bombeiros, informou que a equipe foi acionada por volta da 1h15 e quando chegaram no local encontram a vítima submersa no lago, que tem aproximadamente 2 metros de profundidade naquele local. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News