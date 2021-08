Susto: Caixa d'água rompe e alaga prédio em Apucarana

Da Redação

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados na manhã desta quinta-feira (19), após o rompimento de uma caixa d´água no prédio da Unimed, na Rua Des. Clotário Portugal, no centro do município.

Depois do rompimento, a laje que suporta a caixa d´água cedeu. Segundo a Tenente Ana Paula Zanlorenzi, uma funcionária teve ferimentos leves na perna e foi encaminhada ao hospital. O prédio foi evacuado pois ficou alagado.

A Guarda Civil Municipal controla o trânsito. A Unimed Apucarana emitiu uma nota sobre o rompimento da caixa d´água.

Confira a nota:

"A Unimed Apucarana esclarece que o incidente ocorrido na manhã de hoje na sede da cooperativa, onde uma pequena parte da laje que suporta a caixa d'água cedeu, ocasionou um alagamento no último piso do prédio, causando alguns dados materiais.

Todos os colaboradores e pacientes foram retirados com segurança, pela própria equipe da Unimed Apucarana, que recentemente passou por treinamento da brigada de incêndio.

O corpo de bombeiros foi acionado e verificou o local. Para que haja retorno ao trabalho em segurança, a Unimed Apucarana aguarda o parecer do engenheiro e da construtora responsável pela obra.

