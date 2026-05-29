Suspeitos de espancar homem em "tribunal do crime" são presos em Apucarana

A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu um adolescente nesta sexta-feira (29) por tentativa de homicídio qualificado em Apucarana, no norte do Paraná. O trio é suspeito de espancar um homem durante um "tribunal do crime" e abandoná-lo inconsciente sobre a linha férrea, com o objetivo de que ele fosse atropelado por um trem. A vítima foi localizada com vida, socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanece internada em estado grave.

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As investigações conduzidas pela 17ª Subdivisão Policial (SDP) tiveram início após os policiais receberem vídeos que mostravam a violenta sessão de espancamento, marcada por socos e chutes. Com base nas imagens, os investigadores conseguiram identificar o imóvel onde o crime aconteceu. No local, os policiais encontraram vestígios de sangue da vítima, mesmo após os suspeitos tentarem lavar o ambiente para ocultar as provas da agressão. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e garantir a preservação das evidências.

Durante as diligências, os três envolvidos foram localizados em endereços nos bairros Vila Regina e Vitória Régia. Ao serem abordados, eles admitiram informalmente a participação no crime e alegaram que a motivação seria o fato de a vítima estar praticando furtos na região. Além da tentativa de homicídio, um dos adultos investigados foi flagrado com porções de crack.

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A Polícia Civil ressaltou, em nota, que a suspeita de crimes patrimoniais não autoriza qualquer forma de violência ou justiça com as próprias mãos, sendo o Estado o único responsável por apurar e punir infrações. Os dois adultos foram autuados em flagrante e permanecem presos à disposição da Justiça. O menor de idade foi apreendido e submetido aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As investigações seguem em andamento para a conclusão do inquérito e análise dos laudos periciais.