Suspeitos de envolvimento na morte de jovem em Apucarana são presos

Dois homens, de 23 e 21 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido nesta quinta-feira (19), em Apucarana no norte do Paraná, suspeitos de estarem envolvidos na morte do jovem Erickson dos Santos Martins, de 21 anos. O homicídio aconteceu no Jardim Ponta Grossa no dia 28 de setembro. O rapaz foi atingido por pelo menos três disparos na cabeça na Rua Octávio de Sá Barreto pouco antes das 13 horas.

As prisões foram efetuadas por agentes de Polícia da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Segundo os agentes, os três suspeitos são investigados pelo crime de homicídio qualificado.

Ainda conforme os policiais, um dos suspeitos também foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Os presos foram recolhidos e encaminhados para o minipresídio de Apucarana.

