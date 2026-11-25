Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (25), em Apucarana, após ser baleado em um confronto com a Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (24), em Mauá da Serra. Segundo a corporação, o suspeito possuía passagens por tráfico de drogas e foi atingido durante uma operação conjunta das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) de Faxinal, vinculada à 6ª Companhia Independente (6ª CIPM), e do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), na Rua Nossa Senhora de Fátima.

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A ocorrência teve início em Faxinal, quando uma equipe tática recebeu informações de que dois homens haviam se deslocado até uma cidade vizinha para comprar entorpecentes. Os suspeitos foram localizados em um GM Celta prata, nas proximidades do trevo do município. Ao notar a aproximação policial, o motorista tentou evitar a fiscalização entrando em um posto de combustíveis, mas o veículo acabou abordado. Durante a vistoria, os militares encontraram uma porção de cocaína escondida dentro de uma carteira de cigarros, na porta do passageiro. Inicialmente, os ocupantes negaram a posse da droga, mas depois admitiram que haviam comprado o entorpecente por R$ 50 em Mauá da Serra e indicaram o endereço do suposto vendedor.

Com base no relato, os policiais solicitaram apoio de outra equipe tática e seguiram até o imóvel apontado em Mauá da Serra, que já era alvo de denúncias de tráfico de drogas e posse de armas de fogo. Ao entrarem em uma área de lazer da residência, os militares se depararam com um homem armado. Conforme a versão oficial da Polícia Militar, o suspeito ignorou a ordem para largar a arma e apresentou ameaça contra a guarnição, que reagiu efetuando disparos. Atingido, ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico em Apucarana, mas não resistiu aos ferimentos.

No local da operação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 carregado com cinco munições, 38 porções de cocaína, cerca de 36 gramas de maconha e um aparelho celular. A equipe também localizou uma motocicleta Yamaha XTZ 150 com sinais identificadores adulterados e registro de furto na cidade de Curitiba. A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais relacionados à arma de fogo apreendida.