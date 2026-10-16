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TRÁFICO

Suspeito esconde pedras de crack na boca e acaba preso no centro de Apucarana

Homem tentou se abrigar em uma agência bancária para fugir da abordagem policial; ele já tinha passagem pelo mesmo crime neste ano

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito esconde pedras de crack na boca e acaba preso no centro de Apucarana
Autor Homem foi encaminhado à delegacia de Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da noite desta quinta-feira (15), na Praça Rui Barbosa, região central de Apucarana. A prisão ocorreu após o suspeito tentar despistar a polícia abrigando-se em um banco com os entorpecentes.

-LEIA MAIS: Família escapa ilesa após carro pegar fogo na área rural de Apucarana

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A ocorrência foi registrada por volta das 18h17, durante um patrulhamento de rotina. Os policiais notaram dois homens em atitude suspeita, que aparentavam trocar pequenos objetos. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla se separou e começou a andar rapidamente em direções opostas.

Um deles entrou em uma agência da Caixa Econômica Federal na tentativa de escapar da fiscalização. No entanto, a equipe policial o acompanhou e realizou a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram 15 pedras de crack que estavam escondidas dentro da boca do homem. Além da droga, foram apreendidos R$ 92 em dinheiro trocado.

O homem foi preso no local e encaminhado à delegacia da cidade para os procedimentos legais. De acordo com as autoridades, o suspeito já possuía antecedentes criminais e havia sido detido por tráfico de drogas no decorrer deste ano.

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