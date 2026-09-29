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NO JARDIM PONTA GROSSA

Suspeito em fuga pula muro de escola, assusta crianças e vai preso pela GCM em Apucarana

Agentes da GCM fizeram um cerco na escola e localizaram o homem nos fundos do estabelecimento; drogas e dinheiro também foram apreendidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito em fuga pula muro de escola, assusta crianças e vai preso pela GCM em Apucarana
Autor Foto: GCM

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde desta terça-feira (29), após fugir de uma abordagem e entrar na Escola Municipal Professora Marilda Duarte Noli, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Pato Branco.

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Segundo a GCM, a equipe fazia patrulhamento pela região quando tentou abordar o homem. Ele fugiu a pé, pulou o muro da escola e entrou no pátio da instituição, onde as crianças estavam em atividade escolar.

A entrada do homem assustou as pessoas e provocou correria entre alunos, professores e funcionários. Equipes da GCM fizeram um cerco na escola e localizaram o suspeito nos fundos do estabelecimento.

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Após a contenção, o Canil da Polícia Militar foi acionado para realizar buscas na região onde havia ocorrido a tentativa inicial de abordagem. Na Rua Pato Branco, os cães localizaram uma substância com características de maconha, que pesou aproximadamente 213 gramas.

Com o homem, os agentes também encontraram R$ 363 em dinheiro. Ele negou ser o proprietário da droga.

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O suspeito foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP), junto com o dinheiro e o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

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