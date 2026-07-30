Suspeito é preso em Apucarana menos de 24h após furto em comércios de Cambira

Ação integrada da PM através das equipes da P2, da Rocam e da Rotam resultou na prisão de envolvido e recuperação de produtos levados pelos ladrões

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta quinta-feira (30), em Apucarana (PR), suspeito de participação no furto a uma barbearia que também é uma loja de confecção e uma conveniência, durante a madrugada do mesmo dia, no município de Cambira. A ação da equipe Rocam do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) resultou na recuperação de parte dos produtos furtados, na apreensão do veículo utilizado na ação e na localização de outros objetos levados do estabelecimento.

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A prisão ocorreu após um trabalho conjunto entre a Agência Local de Inteligência (P2), Rocam e Rotam. Segundo o cabo Pacheco, da Rocam, as equipes passaram o dia levantando informações e no encalço dos autores do furto.

"A nossa equipe Rocam foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 10º Batalhão, que desde a madrugada vinha realizando diligências e levantando informações sobre os autores. Com base nas imagens e na identificação de um dos suspeitos, conseguimos localizá-lo e realizar a abordagem", afirmou.

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O suspeito foi encontrado em um Volkswagen Parati, na região do Residencial Sumatra e do Jardim Colonial, acompanhado de uma mulher. Conforme a PM, aos dois já possuem passagens pela polícia, inclusive por roubo.

Suspeito vestia roupa e tênis novos furtados em Cambira

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos produtos novos e lacrados dentro do veículo. Os materiais eram compatíveis com os furtados de um dos estabelecimentos em Cambira. Também foram apreendidos uma porção de maconha e um baseado, localizado no console do automóvel.

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Ainda de acordo com a PM, o homem usava roupas e um par de tênis novos. Fotografias dos produtos e das vestimentas foram enviadas ao comerciante, que reconheceu todos os itens como pertencentes ao estabelecimento invadido.

O suspeito foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP), onde foi autuado por furto qualificado, associação criminosa, posse de droga para consumo pessoal e por dirigir sob influência de substância psicoativa.

Ford Escort usado no crime estava no local

Durante a revista pessoal, os policiais também localizaram um molho de chaves. Uma delas abriu um Ford Escort estacionado próximo à residência do suspeito. Segundo a investigação, o carro aparece nas imagens de segurança registradas durante o furto e foi apreendido.

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Enquanto a ocorrência era apresentada na delegacia, novas informações obtidas pela P2 levaram equipes da Rotam a outro endereço, onde foram encontrados mais produtos furtados. Todo o material foi reconhecido pela vítima.

Para o cabo Pacheco, a atuação integrada das equipes foi decisiva para o resultado da ocorrência.

"Foi uma resposta rápida da Polícia Militar. Em menos de 24 horas conseguimos identificar um dos autores, recuperar parte dos produtos furtados, apreender o veículo utilizado no crime e localizar outros objetos levados da conveniência. Agora as investigações continuam para identificar os demais envolvidos", destacou.

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A Polícia Civil dará sequência às investigações para localizar os outros suspeitos que, conforme as imagens analisadas pela PM, participaram da ação criminosa em Cambira.