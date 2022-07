Suspeito é preso com drogas e munições no Jardim Marissol

Da Redação

Foram apreendidas drogas e munições

Um homem foi preso no final da tarde desta quarta-feira, 20, pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Jardim Marissol, por tráfico de drogas. Com ele, também foram apreendidas munições de revólver.

Segundo o boletim de ocorrências, a prisão aconteceu em um local alvo de diversas denúncias da população sobre tráfico e que a pessoa apontada como frente do bairro, teria várias armas e ameaça constantemente moradores, causando medo a todos.

A equipe estava passando em frente ao local das denúncias, quando viu alguns suspeitos no quintal da casa. Foi dada voz de abordagem para 3 homens e uma mulher que se encontravam no local. Todos os suspeitos já possuem passagens criminais.

Com um dos homens, foram localizadas 10 munições de arma de fogo intactas e um pino de cocaína.

A equipe do canil e a equipe ROTAM foram acionadas para apoio a revista da casa. No local, através do cão de faro, foi localizada uma porção de maconha, além de uma porção pequena de crack, embrulhada em papel alumínio. Havia também dinheiro em notas trocadas, 01 rolo de papel alumínio e 01 rolo de plástico filme.

Enquanto era realizado o procedimento policial, a mulher começou a gritar e dizer que a equipe ia matar todos no local, pedindo para que vizinhos filmassem toda a situação tentando jogar a população contra a equipe.

Após as buscas da equipe do canil, dois dos homens e a mulher, foram liberados no local e encaminhado para a delegacia apenas um suspeito que assumiu ser o dono das munições e drogas. Todo o material foi apreendido.

