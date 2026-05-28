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Suspeito é preso após esconder 28 pedras de crack na boca em Apucarana

Flagrante ocorreu na noite de quarta-feira em um imóvel já conhecido como ponto de tráfico no Núcleo Marcos Freire

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 08:48:24 Editado em 28.05.2026, 08:48:14
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Suspeito é preso após esconder 28 pedras de crack na boca em Apucarana
Autor Drogas foram apreendidas pela Rotam - Foto: Divulgação/PM

Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (27) pelo crime de tráfico de drogas, no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana (PR). Para tentar despistar a Polícia Militar (PM) e se livrar das provas, o suspeito escondeu dezenas de porções de crack dentro da própria boca.

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A ocorrência foi registrada na Rua Pato Branco. De acordo com o boletim policial, uma equipe fazia o patrulhamento da região quando observou o indivíduo saindo de uma residência abandonada, um local já conhecido pelas autoridades pelo histórico de prisões ligadas à venda de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem colocou rapidamente um pacote na boca e mudou de direção, tentando fugir correndo. Como a equipe policial estava muito próxima, a abordagem foi realizada em seguida, sem dar chances de fuga.

Durante a revista pessoal, os agentes descobriram que o objeto escondido na boca do suspeito tratava-se de um invólucro contendo 28 pedras de crack, pesando pouco mais de 8 gramas. Os policiais também fizeram buscas no interior da casa abandonada de onde ele havia saído, mas nenhum outro material ilícito foi localizado no espaço.

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Além da droga, um telefone celular foi apreendido. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão, foi algemado por precaução para evitar uma nova tentativa de fuga e encaminhado à delegacia de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça.

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Apucarana crack operação policial POLICIA MILITAR prisão em flagrante Rotam trafico de drogas
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