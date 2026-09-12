Suspeito é preso após ameaçar irmã de morte e destruir casa em Apucarana

O homem, apontado como usuário de drogas, teve a entrada negada pela família e foi detido pela polícia em um ponto de ônibus

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (11) no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, após um grave episódio de violência doméstica. Ele tentou invadir a casa onde moram sua mãe e sua irmã, destruiu partes do imóvel e precisou ser contido após tentar agredir a familiar.

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A Polícia Militar foi acionada por parentes que pediram socorro. De acordo com os relatos das vítimas aos policiais, o agressor é usuário de drogas e bebidas alcoólicas e tem o costume de ir ao local para causar confusões. Desta vez, ao chegar alterado e ter a entrada barrada pelas moradoras, ele ficou ainda mais violento.

O homem socou e quebrou uma porta e uma janela da residência. Não satisfeito com os danos, ele proferiu diversas ameaças de morte contra a própria irmã e partiu para cima dela na tentativa de agredi-la fisicamente. Para escapar, a mulher precisou correr e pedir ajuda aos vizinhos, o que fez com que o agressor fugisse do local.

Com as características do autor em mãos, os policiais iniciaram patrulhamento pela região e conseguiram localizá-lo em um ponto de ônibus na Avenida Governador Roberto da Silveira, já na entrada do bairro. Ele foi revistado, mas nada de ilegal foi encontrado em seus bolsos no momento da abordagem.

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Diante do interesse da irmã em processá-lo criminalmente pelos ataques, o homem recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Apucarana, onde deverá responder pelos crimes de ameaça e dano patrimonial, agravados pela lei de violência doméstica e familiar.