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VIOLÊNCIA

Suspeito é preso ao bater na própria mulher e no filho do casal em Apucarana

O homem ainda avançou contra os policiais e desobedeceu às ordens de abordagem

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 10:25:39 Editado em 21.06.2026, 10:25:34
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Suspeito é preso ao bater na própria mulher e no filho do casal em Apucarana
Autor A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor - Foto: Arquivo

Um homem de 36 anos foi preso na noite deste sábado (20) após agredir a companheira e o filho do casal em uma residência na Vila São Jerônimo, em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).

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Segundo a PM, a mulher, de 34 anos, e os quatro filhos foram encontrados na rua quando a equipe chegou ao local. A vítima relatou que o convivente havia arrombado a porta da residência, invadido o imóvel e passado a agredi-la.

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De acordo com o relato, a mulher foi atingida com socos, chutes e puxões de cabelo, inclusive enquanto segurava um dos filhos no colo. Ela também informou que o filho do casal, de 11 anos, foi agredido ao tentar impedir as agressões.

Após receber as informações, os policiais entraram na residência para locadlizar o suspeito, que foi encontrado na área de lavanderia. Conforme a PM, ao perceber a presença da equipe, o homem avançou contra os agentes e desobedeceu às ordens de abordagem.

Diante da resistência, os policiais utilizaram técnicas de contenção e algemaram o suspeito.

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A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a mulher, à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para as providências cabíveis.

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