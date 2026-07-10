Suspeito de tráfico usava apartamento como depósito de drogas em Apucarana

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na quinta-feira (9), em Apucarana, após ser flagrado com uma grande variedade de entorpecentes, incluindo haxixe e maconha líquida. A prisão foi realizada por uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), do 10º Batalhão da Polícia Militar, durante a Operação Omnis.

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A ação teve início em um patrulhamento pela Rua Eurico Gaspar Dutra, quando os policiais suspeitaram de um veículo Chevrolet Onix azul. O carro trafegava muito próximo a uma van escolar e possuía películas excessivamente escuras nos vidros, inclusive no para-brisa, o que impedia a visualização de seus ocupantes. Após abordagem, o condutor acatou a ordem de parada e, ao desembarcar junto com o passageiro, os PMs notaram que este último deixou um pequeno objeto cair no chão.

O item dispensado pelo passageiro tratava-se de um pacote plástico contendo cerca de três gramas de uma substância conhecida como "dry", uma variação de haxixe de alto valor comercial. O motorista do veículo informou que era trabalhador de aplicativo e que estava apenas realizando uma corrida. Questionado, o passageiro assumiu a propriedade da droga e acabou revelando os detalhes do seu esquema de tráfico.

Durante a entrevista, o suspeito confessou que possuía mais entorpecentes armazenados. Ele indicou à polícia que mantinha um apartamento térreo no cruzamento das ruas Denhei Kanashiro e Presbítero Benoni Rodrigues Moreira, no bairro Jardim Trabalhista, utilizado exclusivamente para guardar os produtos ilícitos. Com a autorização de entrada concedida pelo abordado, registrada em vídeo e documento assinado, a equipe se deslocou até o endereço com as chaves do imóvel.

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No interior do apartamento, que estava completamente desabitado, os policiais encontraram um verdadeiro depósito de entorpecentes. Foram apreendidas grandes quantidades de drogas variadas, totalizando 820 gramas de maconha em formato prensado e em flores, 745 gramas de dry, 145 gramas de extrato conhecido como purifryd diamonds (maconha líquida de alta pureza), além de comprimidos de ecstasy. O suspeito de tráfico também revelou à equipe que administrava as vendas recebendo pagamentos via Pix, utilizando contas bancárias em nome de terceiros, os chamados "laranjas", para ocultar os valores.

Além dos entorpecentes, as buscas no local resultaram na apreensão de duas balanças de precisão, um aparelho celular, um caderno de anotações do tráfico, 119 piteiras de vidro e dezenas de embalagens plásticas utilizadas para fracionar os produtos para o varejo. Com a materialidade do crime comprovada, o homem recebeu voz de prisão, foi algemado para garantir a segurança da operação e encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, onde permanecerá à disposição da Justiça.