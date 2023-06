Suspeito de tráfico é preso pela PM na Vila Regina em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma ação da Polícia Militar (PM) de Apucarana resultou na prisão de um homem de 38 anos, suspeito de tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (16). Ele foi detido quando a equipe de segurança realizava um patrulhamento na Rua Quinze de Novembro, no bairro Vila Regina.

Conforme a PM, o local é conhecido pela comercialização de drogas. Devido a isso, uma ronda foi realizada no endereço, e os policiais se depararam com três homens em atitude suspeita.

Assim que perceberam a aproximação dos militares, dois deles fugiram por meio de uma rua estreita. Já o terceiro indivíduo, de 38 anos, tentou disfarçar, mas acabou sendo abordado pelos agentes.

Os policiais encontraram uma porção de maconha, pesando cerca de 6,9 gramas, e mais 2,9 gramas de cocaína no bolso do abordado. Além disso, havia uma quantia de R$ 70 em dinheiro com ele, sendo uma cédula de cinquenta e uma de vinte.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

