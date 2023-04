Suspeito de tráfico é preso com drogas e munição em Apucarana

Da Redação

PM encaminhou suspeito à delegacia

A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito de tráfico e apreendeu porções de maconha e munição na manhã de sábado (29), em Apucarana, no norte do Paraná. O flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa na Rua São Pedro, no Distrito da Vila Reis.

Segundo a PM, ao chegar no endereço para cumprimento do mandato, a equipe se deparou com o suspeito, a esposa dele e duas filhas, uma criança de 2 anos e outra de 4 meses.

As buscas contaram com o apoio dos cães de faro Iron e Bud que indicaram algo suspeito no guarda roupa do casal. Em meio às peças de roupas os policiais encontraram sete porções de maconha (112 g) devidamente fracionadas e 1 munição calibre 762 marca CBC.

Na cozinha havia uma balança digital, rolo de plástico e uma agenda com anotações do tráfico de drogas. De acordo com a PM, diante das provas o homem assumiu a propriedade dos objetos e foi encaminhado à delegacia.

