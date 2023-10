Suspeito de tráfico de drogas é preso pela Rotam em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu nesta quinta-feira (19) um homem pelo crime de tráfico de drogas na Rua Hortência, no Jardim das Flores III.

Segundo a polícia, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro e encontrou o suspeito fumando maconha. O rapaz foi abordado e, durante conversa com os militares, ele afirmou que havia mais drogas no quarto da casa onde mora.

Os policiais, diante do relato, foram à residência do homem e localizaram 541 gramas de maconha e uma balança de precisão. O detido admitiu à equipe da Rotam que comercializa entorpecentes no local há cerca de um ano.

As drogas e a balança foram apreendidas. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Apucarana.

