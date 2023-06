Suspeito de tráfico agride policiais da Rotam e é preso em Apucarana

Na noite desta quinta-feira (8), um jovem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela equipe da Rotam, da Polícia Militar (PM) de Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta das 22h51, quando os militares foram até uma residência localizada no Jardim Marisol para averiguar denúncias.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais chegaram no local e encontraram o suspeito conversando com um outro homem na frente da casa. Quando perceberam a aproximação da equipe, eles saíram correndo.

O jovem, que seria natural de Cambé, recebeu voz de abordagem mas fugiu para dentro da residência. No caminho, ele jogou algo no chão e arremessou o aparelho celular contra uma parede. O smartphone ficou com a tela totalmente quebrada.

Os policiais conseguiram alcançar o suspeito e verificaram que o objeto jogado no chão anteriormente seriam 18 pedras de crack prontas para venda, totalizando 5 gramas da droga. No bolso do jovem também foi encontrado R$ 58 em notas variadas, e na casa uma balança digital.

O jovem informou que teria mais drogas enterradas em um terreno próximo e que iria mostrar para as autoridades. No entanto, quando ele foi levado para fora do imóvel, começou a agredir os policiais com a intenção de fugir. No fim, ele acabou sendo contido e encaminhado para a 17ª SDP juntamente com a droga.

