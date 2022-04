Suspeito de roubo a lanchonete de Califórnia é preso

Da Redação

Um homem, de 23 anos, foi preso suspeito de participar de um roubo a uma lanchonete no centro de Califórnia, na noite desta terça-feira (12). Um dos autores foi localizado pela Polícia Militar (PM), no Bairro Jardim Santos Dumont I, em Apucarana, horas depois da ação.

De acordo com a vítima, de 21 anos, os dois homens armados com revólveres invadiram o local, deram voz de roubo, levaram R$ 150 que estavam no caixa e figuram na sequência sentido Apucarana.

Apucarana

Durante a madrugada desta quarta-feira (13), cerca de duas horas depois do roubo, a Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi informada de que os autores tinham vindo para a Cidade Alta. Durante patrulhamento em estradas rurais que ligam a cidade vizinha ao Bairro Sumatra, os policiais viram dois homens parados perto de motocicletas. Conforme o boletim, quando a dupla viu a PM, correu dentro de uma casa sem portão.

Um deles, de acordo com a PM, conseguiu fugir para o meio de uma mata. Porém, o segundo, um homem, de 23 anos, foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado.

Na residência, segundo o boletim, haviam três mulheres, que informaram que todos estavam no local usando drogas. Durante a vistoria, foi localizado notas e moedas diversas, totalizando R$105,30. Ainda na casa, a PM encontrou microtubos vazios com resquícios de cocaína e uma balança de precisão. Foi localizado ainda um capacete presto com a viseira coberta com insulfilme, semelhante ao relatado pelas vítimas de Califórnia.

Do lado de fora da casa, os policiais localizaram uma motocicleta Honda/CG Titan vermelha, com alerta de furto e com as mesmas características da utilizada no roubo citado.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP). O dinheiro, o capacete e a motocicleta foram apreendidos. O outro envolvido não foi localizado pelos policiais até o momento.