Suspeito de praticar estupro seguido de roubo é preso em Apucarana

Um homem, de 42 anos, suspeito de praticar estupro seguido de roubo a uma mulher de Apucarana, no dia 29 de julho, foi preso nesta sexta-feira (19). Conforme investigações da Polícia Civil, que efetuou a prisão, o crime ocorreu nas proximidades da Avenida Paraná e do Cisvir.

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha, a prisão foi realizada junto do setor de inteligência da polícia.

O autor foi identidade e qualificado. O homem teria abordado duas mulheres, e uma delas teria sido vítima da prática de condutas sexuais e também de roubo de pertences - Marcus Felipe da Rocha, Delegado da Polícia Civil - Marcus Felipe da Rocha, Delegado da Polícia Civil

O delegado diz que a polícia intensificou as investigações. "Agora com a prisão, as investigações continuam, com a finalidade de firmar que ele praticou os crimes, finalizamos e encaminhamos para o Poder Judiciário. Roubo e estrupo são crimes muito graves, razão pela qual intensificamos as investigações, através de imagens, identificação do suspeito e prisão na última sexta", acrescenta.

Relembre o caso

Já o estupro, registrado no dia 29 de julho, envolve uma mulher, de 32 anos, que estava à caminho do trabalho, por volta das 10 horas, quando foi surpreendida pelo abusador. No entanto, conforme a delegada, a vítima vive há pouco tempo em Apucarana e não soube explicar o local exato do crime.

"A vítima não soube dizer exatamente onde estava, mas o estupro ocorreu via pública durante o dia. O autor abordou a mulher na rua e a carregou para um terreno baldio", acrescenta

Conforme informações da polícia, o homem aparentava ter 40 anos, 1,80 de altura, vestia camiseta de manga curta e usava boné vermelho. "Acreditamos que os crimes não têm relação, não foram praticados pelas mesmas pessoas e todas as vítimas realizaram exames no Instituto Médico Legal", finaliza.

