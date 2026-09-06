Suspeito de participação em homicídio é preso pela Polícia Civil em Apucarana

Jovem de 26 anos teria envolvimento na morte de Mauro Diego de Campos ocorrida em um pensionato na madrugada de sábado (5)

Um homem de 26 anos foi preso por policiais da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana por suspeita de envolvimento no homicídio de Mauro Diego de Campos, ocorrido durante a madrugada de sábado (5), no Jardim das Flores II, em Apucarana (PR).

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A vítima foi localizada sem vida durante a manhã, no interior de um imóvel situado na Rua Lírio. Diante das circunstâncias verificadas no local, equipes da Polícia Civil iniciaram imediatamente diligências investigativas com o objetivo de esclarecer a dinâmica do crime e identificar os envolvidos.

No decorrer das diligências, os policiais colheram informações de testemunhas, realizaram levantamentos na região e localizaram imagens de câmeras de segurança que registraram a movimentação de um veículo de cor escura nas proximidades do local do crime. Também foi apurado que dois outros suspeitos haviam procurado pela vítima horas antes do homicídio.

As investigações avançaram até um estabelecimento comercial da região, onde novas imagens de monitoramento demonstraram que o suspeito posteriormente preso entrou em um veículo e deixou o local juntamente com outros dois indivíduos que anteriormente procuravam pela vítima, estabelecendo vínculo temporal e circunstancial entre eles nas horas que antecederam o homicídio.

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Outro elemento relevante foi obtido a partir do aparelho celular da vítima, apreendido durante o atendimento do local. Na análise preliminar foram encontrados áudios de caráter intimidatório enviados pelo suspeito à vítima, nos quais eram feitas ameaças e referência a organização criminosa.

Com a reunião desses elementos, policiais civis passaram a realizar diligências para localizar o investigado. Ele foi encontrado em uma residência próxima ao local do homicídio, com as malas prontas para viajar, sendo capturado e conduzido à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Após a análise dos elementos reunidos ao longo das diligências, o suspeito foi autuado em flagrante pela participação no homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.

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As diligências tiveram início imediatamente após a localização da vítima e prosseguiram de forma ininterrupta durante o dia, permitindo a identificação e prisão de um dos suspeitos poucas horas depois do crime.

As investigações prosseguem para o completo esclarecimento da dinâmica dos fatos, individualização das condutas e localização dos demais envolvidos no homicídio.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a rápida resposta aos crimes violentos, especialmente aqueles contra a vida, e destaca que a atuação imediata das equipes, aliada à coleta de informações e à análise de imagens e outros elementos investigativos, foi fundamental para que um dos suspeitos fosse identificado e preso ainda no mesmo dia do crime.

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