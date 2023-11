Suspeito de matar homem com 40 tiros no Jardim Colonial é preso

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Apucarana (PR) prendeu um homem de 29 anos suspeito de um assassinato ocorrido em abril deste ano, no Jardim Colonial, zona leste da cidade. Claudio Sebastião, de 38 anos, caiu em uma emboscada dentro de casa e foi executado com pelo menos 40 tiros. Assista o vídeo no fim da reportagem.

"Esse indivíduo é investigado por diversos crimes, um deles é uma tentativa de homicídio ocorrida em junho em Apucarana. Ele já foi preso e liberado. Dessa vez, ele é investigado por um homicídio consumado em abril. De lá para cá foram feitas diversas diligências investigativas e nós angariamos elementos que apontam que esse homem preso é um dos coautores", informou o delegado-adjunto André Garcia, da 17ª Subdivisão Policial.

Segundo o delegado, a prisão ocorreu na última sexta-feira (24) e durante a ação, o suspeito fugiu pelo telhado da própria casa e após pular no teto de outras residências, acabou caindo no interior de uma casa de uma idosa onde foi preso.

Além da investigação por homicídio, o homem já foi preso por tentativa de homicídio e também é investigado por tráfico de drogas. "Ele pode ter envolvimento em outros homicídios, estamos investigando", complementou Garcia.

RELEMBRE O CRIME

Pelo menos 40 tiros foram disparados contra Claudio Sebastião, 38 anos, morto na noite de 19 de abril, no Jardim Colonial. A vítima havia saído da cadeia em 31 de março. Confira abaixo entrevista em vídeo com o delegado-adjunto, André Garcia.

