Suspeito de instalar dispositivo em caixa é preso em Apucarana

Dispositivo usado em caixas eletrônicos para reter cartões de clientes

Um homem com dois mandados de prisão em aberto foi preso suspeito de instalar um dispositivo no caixa eletrônico de um supermercado de Apucarana para reter cartões de clientes. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (13), em um estabelecimento localizado na Avenida Minas Gerais.

Conforme a Polícia Militar (PM), o gerente do local informou que o caixa eletrônico 24 horas foi alvo do tipo de golpe utilizado por bandidos e mostrou as imagens capturadas pela câmera de segurança do estabelecimento. Em ronda pela região do supermercado, a PM viu um homem em atitude suspeita e deu voz de abordagem.

Durante a interação entre os guardas e o suspeito, a equipe descobriu dois mandados de prisão, um por furto qualificado e outro por receptação expedido no Mato Grosso. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.

