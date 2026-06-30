Suspeito de furto em loja do centro é preso em Apucarana

Um homem de 33 anos foi preso na tarde desta terça-feira (30) após furtar duas jaquetas de inverno de uma loja na área central de Apucarana. Ele foi flagrado pelo gerente, que relatou que não é a primeira vez que o criminoso pratica o delito no local. Nas outras vezes, no entanto, ele havia conseguido fugir sem ser detido.

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Um pedestre e um policial de folga conseguiram segurar o suspeito após o alarme dado pelo gerente até a chegada das equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), que realizou a prisão.

Segundo a GMC, o homem foi detido com as peças de roupas furtadas e encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Ele já possui um histórico de furtos e roubos.

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