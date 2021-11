Da Redação

Suspeito de furto apanha de população e é preso pela PM

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Apucarana na noite desta sexta-feira (26), tentando furtar um veículo no Jardim Paulista. Antes da prisão, o suspeito chegou a apanhar de populares.

De acordo com o relatório da PM, a dona do veículo, de 22 anos, acionou a equipe depois de ver pelas câmeras da residência que um homem estava mexendo em seu carro, estacionado na via. Ela relatou que quando foi até o veículo, verificou que haviam sido furtados alguns objetos, como sua bolsa com pertences pessoais, o estepe e uma chave de rodas.

Os policiais iniciaram diligências pelo bairro em busca do suspeito quando foram novamente acionados pela dona do veículo, que relatou que o autor do furto teria voltado até o local e tentou ligar o veículo para consumar o furto.

Neste momento, populares que estavam nas proximidades se revoltaram e bateram no suspeito, causando vários ferimentos em seu corpo. Com a chegada da polícia, o homem foi conduzido à UPA para atendimento médico, e em seguida, levado para a delegacia da cidade pelo crime de furto qualificado.