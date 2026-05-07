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CRIMINALIDADE

Suspeito de furtar casa em construção é baleado pelo proprietário em Apucarana

Dono aguardou no local após ter pisos levados; ladrão tentou tomar a arma da vítima e terminou hospitalizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 07:23:04 Editado em 07.05.2026, 07:22:59
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Suspeito de furtar casa em construção é baleado pelo proprietário em Apucarana
Autor Ambulância do Samu encaminhou o suspeito ao Hospital da Providência - Foto: Reprodução

Um militar da reserva do Exército atirou na perna de um suspeito de furto na noite de quarta-feira (6), no Residencial Interlagos, em Apucarana (PR). O disparo aconteceu durante uma luta corporal, logo depois que o dono do imóvel flagrou o homem entrando em sua propriedade, que está em fase de construção.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (07) em Apucarana

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A ocorrência começou por volta das 20h, quando o proprietário chegou ao local e encontrou o cadeado do portão quebrado. Ao vistoriar o terreno, percebeu que cerca de 20 caixas de piso de cerâmica haviam sido furtadas. Um alicate de corte, provavelmente usado para arrombar o portão, foi deixado nas proximidades.

Acreditando que os criminosos poderiam retornar para buscar mais materiais, o dono da obra decidiu permanecer no local. Cerca de uma hora depois, um homem invadiu o terreno e foi imediatamente abordado pelo proprietário.

Os dois entraram em confronto físico e caíram no chão. Segundo as informações repassadas à Polícia Militar, o invasor teria tentado puxar a arma do dono do imóvel diversas vezes durante a confusão. Para se defender e evitar perder o armamento, o proprietário efetuou disparos, e um dos tiros atingiu o joelho direito do suspeito.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o invasor, que foi levado ao Hospital da Providência. Ele permaneceu internado sob escolta policial e, assim que receber alta, será encaminhado à delegacia, informou a PM.

O proprietário da obra, que sofreu apenas machucados leves na perna devido à briga, compareceu voluntariamente à delegacia para prestar depoimento e registrar o caso. Uma pessoa que caminhava pela rua no momento da confusão presenciou a cena e confirmou a versão apresentada aos policiais. O alicate deixado na obra foi apreendido pela polícia.

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