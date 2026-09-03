Suspeito de furtar canetas emagrecedoras é preso em Apucarana





Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (1º) pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Rolândia. O suspeito é investigado por envolvimento em diversos furtos a uma rede de farmácias, com foco na subtração de medicamentos de alto custo.



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De acordo com o delegado Victor Hugo Torres, o alvo principal dos crimes eram canetas emagrecedoras. "A gente observou, a verdade, que de um tempo para cá, houve uma prática sequencial de furtos, com o mesmo estilo, com o mesmo alvo. E isso já nos denota de certo modo uma mesma equipe que normalmente acontece, realizando o mesmo tipo de crime", detalhou o delegado.





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Polícia Civil de Apucarana investiga o caso - Foto: TNOnline Polícia Civil de Apucarana investiga o caso - Foto: TNOnline





Além dos casos ocorridos em Apucarana e Rolândia, há inquéritos em andamento nas cidades de Cambé, Londrina e Jandaia do Sul. A Polícia Civil trabalha agora para apurar a receptação dos produtos e não descarta a atuação de uma organização criminosa estruturada. "É possível a existência de uma associação criminosa. Porque houve realmente a prática de diversos crimes. E as investigações agora elas vão buscar aprofundar em outras pessoas que tenham qualquer tipo de vínculo", afirmou Torres.

O homem, que foi recolhido ao presídio local, ainda prestará depoimento nos inquéritos conduzidos em Apucarana e nas investigações das demais comarcas afetadas pelos furtos.