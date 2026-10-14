Suspeito de fazer "delivery" de drogas é preso com mais de 2 quilos de maconha e cocaína em Apucarana

Um homem de 33 anos, suspeito de operar um esquema de "delivery" de drogas, foi preso na tarde desta terça-feira (13) com mais de dois quilos de entorpecentes em Apucarana, no Paraná. A prisão em flagrante ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no Núcleo Habitacional João Paulo I.

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A operação foi deflagrada pela Polícia Militar, por meio da Rocam, em apoio à Agência Local de Inteligência (ALI) e com o emprego da equipe de Operações com Cães. A medida judicial foi motivada por denúncias reiteradas de que o morador utilizava uma motocicleta para fazer a entrega fracionada de entorpecentes, além de usar a própria casa como depósito. Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o alvo acompanhado de sua mãe e, durante a revista pessoal, localizou três porções de cocaína prontas para venda dentro da pochete do suspeito.

Ciente do mandado judicial, o homem indicou espontaneamente aos policiais onde guardava o restante do material ilícito. No quarto dele, a equipe encontrou três tabletes e meio de maconha. Dando sequência às buscas, os agentes localizaram mais uma porção de cocaína escondida dentro do aparelho de micro-ondas, na cozinha, e outras quatro frações de maconha guardadas em uma gaveta na sala de estar.

Além das drogas, que totalizaram 2,29 quilos de maconha e 31 gramas de cocaína, os policiais apreenderam no dormitório do suspeito uma balança de precisão, diversos pinos plásticos e embalagens usados para o fracionamento, dois frascos de anabolizantes à base de testosterona, um aparelho celular e R$ 181,50 em dinheiro. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.