Suspeito de estelionato é detido pela PM em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM foi acionada pelo dono dos cheques, que foi avisado que estariam tentando comprar com suas folhas furtadas

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana depois de ser flagrado tentando passar folhas de cheque furtadas no comércio da cidade. A PM foi acionada pelo dono dos cheques, que foi avisado que estariam tentando comprar com suas folhas furtadas.

continua após publicidade .

Com a chegada da PM, vítima e autor estavam aguardando na região central da cidade. O dono dos cheques contou que registrou boletim no último dia 08/12 informando o furto. Neste domingo, 11, um amigo da vítima entrou em contato com ele, dizendo que um indivíduo estaria em um açougue na Rua Doutor Oswaldo Cruz tentando passar uma das folhas furtadas.

- LEIA MAIS: Vítima de homicídio é encontrada no Jardim Apucarana; PM dá detalhes

continua após publicidade .

A vítima, com conhecimento das características do suspeito, foi atrás, e o encontrou próximo à Praça do Redondo. O suspeito disse que realmente estava com a folha de cheque, mas que quando não conseguiu pagar a compra com ela, rasgou-a e jogou em uma lata de lixo na rua.

Ele relatou ainda que ganhou a folha de um morador da Vila Regina, que também seria o autor do furto e estaria com os talões e objetos furtados.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News