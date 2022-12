Suspeito de envolvimento em furtos de veículos é preso em Apucarana

Da Redação

A prisão aconteceu na loja de conveniências de um posto de combustíveis localizado na Avenida Santos Dumont

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Apucarana suspeito de estar envolvido no roubo de dois veículos na cidade, um caminhão Volkswagen e uma caminhonete Toyota Hillux. A prisão aconteceu na loja de conveniências de um posto de combustíveis localizado na Avenida Santos Dumont, depois que a polícia foi acionada para conter uma briga com disparos de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrências, com a chegada da PM, o autor dos disparos já havia fugido, mas o irmão dele estava no local, com um veículo Ford Ka. Dentro do veículo, foi localizado uma identidade em nome de um homem que havia sido preso em Maringá, com um veículo roubado em Apucarana, sendo uma caminhonete Toyota Hilux, em que a vítima informou que no momento do roubo observou um veículo Ford/Ka na cor preta com as mesmas características, que aparentemente estava dando apoio aos ladrões.

Ainda na busca no interior do Ford Ka foi encontrado no banco do passageiro um tacógrafo com número da placa de um caminhão Volkswagen, com alerta de furto, o qual havia sido recuperado em um lava jato no Jardim Trabalhista.

No instante em que o suspeito viu que as equipes encontraram os objetos, tentou correr para dentro da convivência, sendo necessário o uso de força e do spray de pimenta para conseguir realizar a prisão. Ele foi entregue na delegacia, juntamente com o material apreendido para providências.

