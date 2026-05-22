Suspeito de crime em antigo frigorífico era servidor público e virou usuário de crack

Policiais da 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana (PR), prenderam na cidade de Maringá um homem de 41 anos suspeito de assassinar a facadas Hamilton Zanon Neto, de 44 anos, nas instalações de um antigo frigorífico em Apucarana. O suspeito, segundo o delegado André Garcia, é servidor público, mas vive em situação de rua devido à dependência química. Ele foi capturado enquanto se preparava para deixar o estado do Paraná. A prisão é resultado de uma investigação conjunta conduzida pelos setores de Homicídios, Narcóticos e Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

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Segundo informou o delegado, a elucidação do caso superou dificuldades iniciais, já que o crime ocorreu de madrugada, no último dia 3, em um local abandonado no Parque Bela Vista, sem a presença de testemunhas ou câmeras de monitoramento.

O delegado André Garcia, responsável pelas investigações, destacou a rapidez do trabalho integrado com o Judiciário. A prisão temporária foi expedida em menos de 48 horas após a representação policial, graças à atuação rápida da 6ª Promotoria de Justiça do Ministério Público e da 2ª Vara Criminal de Apucarana.

O assassinato teria sido motivado por uma discussão envolvendo o consumo de entorpecentes. No momento da prisão, o suspeito confessou informalmente a autoria das facadas, mas alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a vítima teria tentado atacá-lo primeiro. A Polícia Civil, no entanto, contesta essa versão. Segundo o delegado, os elementos do inquérito apontam que o crime foi premeditado. Um detalhe que chamou a atenção das autoridades é que tanto o autor quanto a vítima não possuem famílias ou raízes em Apucarana, evidenciando a migração de usuários de crack de outras regiões para o município.

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No dia do ataque, Hamilton Zanon Neto foi encontrado gravemente ferido na região do peito e das costas. Ele chegou a ser socorrido com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado imediatamente ao Hospital da Providência. Devido à gravidade das lesões, ele não resistiu e faleceu na mesma data.