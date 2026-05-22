Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
APUCARANA

Suspeito de crime em antigo frigorífico era servidor público e virou usuário de crack

Autor de assassinato foi preso em Maringá, segundo a Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 15:20:57 Editado em 22.05.2026, 15:20:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspeito de crime em antigo frigorífico era servidor público e virou usuário de crack
Autor Crime ocorrem em frigorífico abandonado - Foto: Reprodução

Policiais da 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana (PR), prenderam na cidade de Maringá um homem de 41 anos suspeito de assassinar a facadas Hamilton Zanon Neto, de 44 anos, nas instalações de um antigo frigorífico em Apucarana. O suspeito, segundo o delegado André Garcia, é servidor público, mas vive em situação de rua devido à dependência química. Ele foi capturado enquanto se preparava para deixar o estado do Paraná. A prisão é resultado de uma investigação conjunta conduzida pelos setores de Homicídios, Narcóticos e Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

-LEIA MAIS: Alysson, natural de Apucarana (PR), comemora título europeu ao lado do príncipe William

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo informou o delegado, a elucidação do caso superou dificuldades iniciais, já que o crime ocorreu de madrugada, no último dia 3, em um local abandonado no Parque Bela Vista, sem a presença de testemunhas ou câmeras de monitoramento.

O delegado André Garcia, responsável pelas investigações, destacou a rapidez do trabalho integrado com o Judiciário. A prisão temporária foi expedida em menos de 48 horas após a representação policial, graças à atuação rápida da 6ª Promotoria de Justiça do Ministério Público e da 2ª Vara Criminal de Apucarana.

O assassinato teria sido motivado por uma discussão envolvendo o consumo de entorpecentes. No momento da prisão, o suspeito confessou informalmente a autoria das facadas, mas alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a vítima teria tentado atacá-lo primeiro. A Polícia Civil, no entanto, contesta essa versão. Segundo o delegado, os elementos do inquérito apontam que o crime foi premeditado. Um detalhe que chamou a atenção das autoridades é que tanto o autor quanto a vítima não possuem famílias ou raízes em Apucarana, evidenciando a migração de usuários de crack de outras regiões para o município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia do ataque, Hamilton Zanon Neto foi encontrado gravemente ferido na região do peito e das costas. Ele chegou a ser socorrido com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado imediatamente ao Hospital da Providência. Devido à gravidade das lesões, ele não resistiu e faleceu na mesma data.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana Crime dependência química homicidio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV