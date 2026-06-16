Suspeito de atentado a tiros em Apucarana já foi identificado, diz delegado





A Polícia Civil de Apucarana já identificou o principal suspeito de uma tentativa de homicídio registrada na noite desta segunda-feira (15), no Jardim América. A informação foi confirmada pelo delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Dr. André Garcia, durante entrevista concedida na manhã desta terça-feira (16).

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A vítima, identificada como Eduardo, de 27 anos, foi atingida por dois disparos de arma de fogo enquanto estava na Rua Castro Alves, por volta das 19 horas. Um dos tiros atingiu a região da boca e outro o ombro.

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

Apesar da gravidade do atentado, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhado para atendimento médico e não corre risco de morte.

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Segundo o delegado, investigadores do setor de homicídios estiveram no local logo após o crime e já reuniram elementos importantes para o andamento das investigações.

“Já temos diversos elementos informativos sobre a autoria. Sabemos quem é o suspeito, o veículo que estava utilizando e o inquérito policial já foi instaurado. Nesta tarde serão ouvidas diversas testemunhas e acreditamos que em breve esse crime será solucionado”, afirmou André Garcia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o atirador teria chegado ao local em um Santana vermelho. Ele desceu do veículo, caminhou até a vítima e efetuou ao menos cinco disparos. Dois tiros atingiram Eduardo de raspão, causando ferimentos na mandíbula e no ombro.

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O delegado classificou o caso como tentativa de homicídio. “Temos plena convicção de que o autor quis eliminar a vítima. Não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade”, destacou.

Questionado sobre o histórico da vítima, André Garcia informou que tanto Eduardo quanto o suspeito são conhecidos pelas forças de segurança. “Posso dizer que ambos são conhecidos no meio policial”, declarou.

A motivação do crime ainda é investigada. Embora a polícia não descarte nenhuma hipótese, existe a possibilidade de o atentado ter relação com o tráfico de drogas. “Seria prematuro afirmar, mas existe uma possibilidade bastante factível de que o caso tenha relação com o tráfico e consumo ilegal de drogas”, explicou o delegado.

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Como o crime aconteceu em uma via pública e em horário de grande movimentação, a Polícia Civil acredita que diversas pessoas possam ter testemunhado a ação.

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Quem tiver informações que possam auxiliar nas investigações pode entrar em contato com a 17ª SDP de forma anônima, por meio do WhatsApp (43) 3420-6700, telefone da delegacia ou presencialmente.

“Se alguém se sentir desconfortável ou com medo de prestar depoimento formalmente, pode nos procurar pelos nossos canais de comunicação. Todas as informações serão tratadas com respeito e sigilo”, garantiu o delegado.