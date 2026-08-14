Suspeito de assaltar e colocar faca no pescoço de motorista de aplicativo é preso em Apucarana

A 17ª Subdivisão Policial (SDP) prendeu, na tarde desta sexta-feira (14), um homem de 20 anos suspeito de tentar assaltar um motorista de aplicativo de 24 anos em Apucarana (PR). O crime, que ocorreu no período da manhã e foi registrado pela câmera de segurança do próprio veículo, envolveu extrema violência. Nas imagens, o passageiro aparece colocando uma faca no pescoço da vítima e tentando estrangulá-la. Durante a diligência policial, a companheira do suspeito, uma adolescente de 17 anos, também foi apreendida na residência do casal.

-LEIA MAIS: Motorista de app é assaltado com faca no pescoço e grava o roubo em Apucarana (PR); veja



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A corrida, avaliada em R$ 35, teve início por volta das 7h50, quando três passageiros embarcaram no carro nas proximidades do Núcleo Habitacional Adriano Correia com destino à região do Dom Romeu. Segundo as investigações da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, ao se aproximarem da Represa do Schmidt, um dos ocupantes que estava no banco de trás recebeu a arma branca de outro passageiro, rendeu o motorista e exigiu a entrega de dois aparelhos celulares — um utilizado para as plataformas de transporte e outro exclusivo para gravar as viagens por medida de segurança.

Apesar da violência da abordagem e de ter sofrido um pequeno corte na boca, o condutor conseguiu reagir e se desvencilhar. A vítima relatou que jogou o veículo para o lado, parou na contramão em frente a outro carro e conseguiu sair rapidamente pela porta, impedindo que o roubo fosse consumado. Assustados com a reação e com a presença de outros motoristas que pararam para prestar apoio, os criminosos fugiram por uma área de mata. A Polícia Militar foi acionada inicialmente e as imagens da câmera interna do automóvel foram entregues às autoridades.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações. O cruzamento de informações e os elementos de prova permitiram identificar o paradeiro do titular da conta do aplicativo que solicitou a corrida. O homem foi autuado em flagrante pela prática de roubo tentado, com agravantes pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e tentativa de subtração de aparelho de telefonia celular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PC-PR informou que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar e localizar o terceiro envolvido no ataque. O motorista de aplicativo, que atua na profissão há mais de um ano e meio e acumula mais de 6.500 viagens, passa bem após o susto e já retomou sua rotina de trabalho nas ruas da cidade.