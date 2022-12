Suspeito de abusar de enteado é preso pela PM de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Homem, de 28 anos, foi acusado pela esposa de abusar da criança de 5 anos

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (1º), após ser acusado pela esposa de abusar sexualmente do enteado de 5 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, no Jardim Colonial II. No entanto, o suspeito informou aos policiais que sua mulher é usuária de drogas e estava consumindo entorpecentes há dois dias e que o que ela relatou, não ocorreu.

continua após publicidade .

"Ela estava cheirando cocaína desde terça-feira, não dormia, ficava gritando e falando que levei mulheres para dentro do quarto que a gente dorme com as nossas crianças. Eu tenho certeza que ela estava alucinada por conta da droga e os vizinhos ouviram o que estava ocorrendo. Eu mesmo levaria o menino para fazer o exame e provar que tudo isso é mentira", comentou o homem.

Além disso, o homem ainda disse que a mulher nunca trabalhou e que compra droga com o dinheiro do auxílio que recebe do governo. A polícia encaminhou os envolvidos para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer os exames necessários e investiga o caso.

Siga o TNOnline no Google News