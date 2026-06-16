Suspeito briga com PMs após tentar arrombar farmácia em Apucarana

Na manhã de segunda-feira (15), um homem de 26 anos foi preso em flagrante após tentar invadir uma farmácia na Avenida Curitiba, região central de Apucarana. O suspeito resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os policiais militares antes de ser detido. Um segundo envolvido conseguiu fugir.

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A ocorrência teve início quando a Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que um grupo forçava a porta do estabelecimento comercial, que ainda estava fechado para o público. Ao chegarem ao endereço, os agentes flagraram dois homens agachados, tentando erguer a porta da loja, que já estava entreaberta.

Com a aproximação da equipe, um dos suspeitos escapou correndo a pé e não foi localizado. O segundo indivíduo também tentou fugir, mas foi interceptado. Para evitar a prisão, ele reagiu de forma violenta, desferindo chutes e cotoveladas contra os policiais. Após ignorar diversas ordens para se render, a equipe precisou usar técnicas de imobilização e força física para contê-lo e algemá-lo.

Ao ser questionado sobre o crime, o rapaz contou uma história curiosa aos policiais. Ele afirmou que havia acabado de sair da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e forçava a porta da farmácia para comprar remédios para dor de dente. Como não tinha dinheiro ou celular nos bolsos, o suspeito argumentou que pediria aos funcionários da loja para ligarem para a sua esposa, que faria o pagamento via Pix. Contudo, o homem sequer soube informar o número de telefone da companheira.

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Um funcionário da farmácia acompanhou a situação e confirmou à PM que não havia atendimento ao público naquele horário e que a dupla foi a responsável por arrombar a entrada. Sobre o comparsa que escapou, o detido limitou-se a dizer que o conhecia apenas por um apelido, sem fornecer mais detalhes.

O jovem recebeu voz de prisão por tentativa de furto, desobediência e resistência, sendo encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. Já nas dependências da delegacia, ele exigiu passar por atendimento médico.

Visando garantir a integridade física do preso, os policiais o escoltaram até a UPA. Durante a consulta, no entanto, a história da farmácia caiu por terra: o rapaz não apresentava lesões graves, não reclamou em nenhum momento da suposta "dor de dente" e a equipe médica confirmou que ele não possuía nenhum registro de atendimento anterior na unidade de saúde naquele dia.

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