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Suspeita de surto era apenas roqueiro cantando no banheiro em Apucarana

Equipes de resgate e Polícia Militar foram mobilizadas em apartamento de Apucarana na noite de domingo (18), mas encontraram morador calmo e lúcido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeita de surto era apenas roqueiro cantando no banheiro em Apucarana
Autor Samu e polícia foram acionados ao local - Foto: Reprodução

Uma ocorrência de emergência mobilizou socorristas e policiais na noite deste domingo (18), em Apucarana (PR), mas terminou de forma inusitada. O que foi inicialmente relatado como um possível surto psicótico era, na verdade, apenas um morador ensaiando músicas em casa.

-LEIA MAIS: Homem é preso duas vezes no mesmo dia em Apucarana após tentar invadir hotel pousada

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O caso foi registrado por volta das 23 horas, em um apartamento na Rua Rio Jacaré, no Núcleo Habitacional João Paulo I. A Polícia Militar foi chamada para garantir a segurança de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante o atendimento médico.

No entanto, ao chegarem ao endereço e conversarem com o alvo da denúncia, um jovem de 27 anos, as equipes constataram que não havia emergência clínica ou policial. O morador estava calmo, negou o uso de entorpecentes e relatou ter consumido apenas bebida alcoólica.

Ao explicar o mal-entendido, o rapaz justificou que integra uma banda de rock e estava apenas cantando dentro do banheiro. Diante da situação, as autoridades o orientaram sobre o incômodo gerado e a mobilização das equipes. A ocorrência foi finalizada no próprio local, sem nenhum crime constatado, apenas com o registro formal do atendimento.

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Apucarana banda de rock incidente inusitado POLICIA MILITAR Samu surto
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