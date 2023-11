Suposto furto na Secretaria de Obras de Apucarana mobiliza a polícia

Siga o TNOnline no Google News

Um suposto furto na sala da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Apucarana, no norte do Paraná, mobilizou a Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado (18). Por volta das 03h34, os policiais foram acionados até o prédio municipal por um vigilante que percebeu uma situação anormal.

De acordo com o trabalhador, ele percebeu que a luz do cômodo estava estava e, no mesmo momento, uma pessoa de roupa branca passou na rua segurando um objeto. O vigilante informou que não conseguiu identificar o que o indivíduo estava segurando, mas a situação chamou atenção e ele decidiu acionar a PM.

Foi realizada uma vistoria no local, mas nenhuma janela ou porta estava arrombada ou aberta. Aparentemente, segundo o boletim de ocorrência, nenhum objeto foi furtado da sala da Secretaria. Apesar disso, foi registrado um boletim de ocorrência e o vigilante foi orientado pelos policiais.

