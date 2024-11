Suposto carro usado em atentado no Sumatra é encontrado em chamas

A Polícia Militar (PM) de Apucarana (PR) encontrou um veículo em chamas, que pode ter sido usado no atentado a tiros ocorrido no sábado (27) à noite, no Residencial Sumatra, em Apucarana (PR). O carro foi abandonado e incendiado na Estrada da Olaria, logo após um adolescente ser baleado na Avenida Aviação, no Sumatra.

Conforme informações da PM, denúncias apontam que após o atentado, Mercedes Benz A160 de cor branca foi visto saindo do Sumatra em alta velocidade em direção ao Parque da Raposa e que o carro poderia estar envolvido na situação.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e o veículo foi encaminhado ao pátio da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

ATENTADO

Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite de sábado (26) em Apucarana (PR). A vítima estava no quintal de uma casa, localizada no Residencial Sumatra, na Avenida Aviação, quando foi atingida por vários disparos nas regiões do braço, perna e costela. A reportagem tenta atualizar o quadro de saúde da vítima que foi encaminhada ao Hospital da Providência.



