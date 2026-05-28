Suposto cadáver em Apucarana mobiliza GCM e PM, mas era só comida estragada





Uma suspeita de achado de cadáver mobilizou equipes de segurança na noite desta quinta-feira (28), no Jardim Ponta Grossa em Apucarana (PR). A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar foram acionadas por moradores que relataram um forte mau cheiro vindo de uma residência aparentemente abandonada. Como o morador não era visto há dias, a suspeita inicial da vizinhança era de que ele pudesse estar morto no interior do imóvel.



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"Fomos acionados aqui neste local por suspeita de um cadáver na casa, pois segundo as pessoas que denunciaram, estava fedendo bastante", afirmou ao TNOnline o Inspetor GCM Reinaldo Andrade.



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A questão sobre o sumiço do morador e o mau cheiro vindo do local, no entanto, foi esclarecido logo após a chegada de um familiar ao local. O pai do morador explicou aos agentes que a casa estava fechada porque o homem havia sido detido recentemente, após descumprir uma medida protetiva relacionada a um caso de violência doméstica.

Como o morador não era visto há dias, a suspeita inicial da vizinhança era de que ele pudesse estar morto no interior do imóvel - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Como o morador não era visto há dias, a suspeita inicial da vizinhança era de que ele pudesse estar morto no interior do imóvel - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

"O pai do rapaz que morava na casa relatou que ele foi detido por violência doméstica e por isso não estava mais voltando na casa", detalhou o inspetor.



As equipes entraram na residência e realizaram uma vistoria completa. Durante a busca, os agentes constataram que não havia corpo no local. O forte odor que gerou o pânico na vizinhança vinha, na verdade, de muita comida estragada que acabou ficando na casa, fora da geladeira, após a prisão repentina do homem.

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"Entramos para fazer uma vistoria e constatamos que era apenas comida estragada mesmo, graças a Deus não era um cadáver", finaliza Andrade.