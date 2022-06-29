Apucarana

Supermercados de Apucarana abrem vagas de emprego; Veja

No total, a Agência do Trabalhador oferta 657 oportunidades de trabalho em vários setores

Da Redação ·
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Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja
fonte: Arquivo TN
Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 657 vagas de emprego nesta quarta-feira (29). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

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VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL)1
CONSULTOR ANALISTA TRIBUTÁRIO1
CONTADOR1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA1
DESENHISTA PROJETISTA ELETRÔNICO1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE HIGIENIZAÇÃO1
ENGENHEIRO ELÉTRICO1
FARMACÊUTICO1
GERENTE ADMINISTRATIVO1
GERENTE E-COMMERCE1
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AGENTE DE RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA12
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
ATENDIMENTO/ VENDAS8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)1
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO5
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO2
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO48
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS13
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ1
CALDEIRISTA1
CAMAREIRA1
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)1
CHEFE DE PISTA1
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL1
ELETRICISTA3
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ENCARREGADO DE LINHA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1
ENFERMEIRO1
ENSACADOR7
ESTAGIÁRIO DE DIREITO3
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM4
ESTAGIÁRIO DE MARKETING1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS)1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA3
JARDINEIRO1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO DE MOTO1
MECÂNICO INDUSTRIAL8
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS3
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)4
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)1
MOTORISTA FURGÃO (CNH D)1
OFFICE BOY2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)5
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS4
OPERADOR DE USINAGEM1
PINTOR INDUSTRIAL1
PORTEIRO2
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS2
RECEPCIONISTA4
SERVENTE DE LIMPEZA4
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR (sem experiência)1
SOLDADOR1
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE VENDAS2
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO25
VENDEDOR INTERNO2
VENDEDOR INTERNO (ter MEI)1
VIGIA1
VIGIA NOTURNO3
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE OBRA3
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS1
PEDREIRO3
SERRALHEIRO2
SERVENTE DE OBRAS2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE CAFETERIA1
AUXILIAR DE COZINHA9
AUXILIAR DE LANCHONETE3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA)1
CHAPEIRO (LANCHES)3
CHURRASQUEIRO1
COPEIRO1
COZINHEIRO (A)2
GARÇOM / GARÇONETE1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE BALCONISTA1
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
OPERADOR DE CAIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO28
VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE9
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO20
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO25
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
BORDADOR10
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA11
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL30
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA CASEAR JEANS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ4
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
OPERADOR DE BORDADO20
OPERADOR DE EXTRUSORA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
TECELÃ1
VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES1
ZELADOR (A)3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR2
OPERADOR (A) DE CAIXA4
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS6
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
ZELADOR (A)1


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