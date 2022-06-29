Supermercados de Apucarana abrem vagas de emprego; Veja

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 657 vagas de emprego nesta quarta-feira (29). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.
Veja:
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|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL)
|1
|CONSULTOR ANALISTA TRIBUTÁRIO
|1
|CONTADOR
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA
|1
|DESENHISTA PROJETISTA ELETRÔNICO
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|1
|ENCARREGADO DE HIGIENIZAÇÃO
|1
|ENGENHEIRO ELÉTRICO
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|GERENTE ADMINISTRATIVO
|1
|GERENTE E-COMMERCE
|1
|INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AGENTE DE RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
|1
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|3
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|12
|ANALISTA DE PCP
|2
|ARTE FINALISTA
|2
|ASSISTENTE DE VENDAS
|3
|ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)
|3
|ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)
|1
|ATENDIMENTO/ VENDAS
|8
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|10
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)
|1
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|5
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|4
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO
|5
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|4
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|48
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)
|1
|AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|13
|AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|2
|BABÁ
|1
|CALDEIRISTA
|1
|CAMAREIRA
|1
|COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)
|1
|CHEFE DE PISTA
|1
|EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL
|1
|ELETRICISTA
|3
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ENCARREGADO DE LINHA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
|1
|ENFERMEIRO
|1
|ENSACADOR
|7
|ESTAGIÁRIO DE DIREITO
|3
|ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM
|4
|ESTAGIÁRIO DE MARKETING
|1
|FORNEIRO
|1
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS)
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|3
|JARDINEIRO
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR
|4
|LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)
|1
|LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM
|1
|LOMBADOR EM MATADOURO
|1
|MAÇARIQUEIRO
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|3
|MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
|1
|MECÂNICO DE MOTO
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|8
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS
|3
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MONTADOR INDUSTRIAL
|1
|MOTORISTA (CNH C, D ou E)
|5
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|7
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)
|4
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)
|1
|MOTORISTA FURGÃO (CNH D)
|1
|OFFICE BOY
|2
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)
|5
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|4
|OPERADOR DE USINAGEM
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PORTEIRO
|2
|PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|RECEPCIONISTA
|4
|SERVENTE DE LIMPEZA
|4
|SOCIAL MEDIA
|1
|SOLDADOR (sem experiência)
|1
|SOLDADOR
|1
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|SUPERVISOR DE VENDAS
|2
|SUPERVISOR DE TELEVENDAS
|1
|TÉCNICO EM ELETRÔNICA
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|25
|VENDEDOR INTERNO
|2
|VENDEDOR INTERNO (ter MEI)
|1
|VIGIA
|1
|VIGIA NOTURNO
|3
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AJUDANTE DE OBRA
|3
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|PEDREIRO
|3
|SERRALHEIRO
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|6
|ATENDENTE DE CAFETERIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|9
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA)
|1
|CHAPEIRO (LANCHES)
|3
|CHURRASQUEIRO
|1
|COPEIRO
|1
|COZINHEIRO (A)
|2
|GARÇOM / GARÇONETE
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|ATENDENTE DE LOJA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|28
|VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)
|1
|VENDEDOR (CNH A)
|1
|VENDEDOR PRACISTA
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)
|1
|PROMOTOR DE VENDAS (PCD)
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|1
|ASSISTENTE DE COMPRAS
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE CORTE DE JEANS
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|9
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|20
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|25
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|BORDADOR
|10
|COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|1
|CORTADOR, À MÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|15
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|11
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|30
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA CASEAR JEANS
|1
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|4
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ
|2
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|4
|DESENHISTA
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|1
|ESTOQUISTA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|5
|OPERADOR DE BORDADO
|20
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|1
|REVISORA TÊXTIL (JEANS)
|1
|TECELÃ
|1
|VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES
|1
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|CONFEITEIRO
|1
|EMPACOTADOR
|2
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|4
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|PROMOTOR (A) DE VENDAS
|2
|RECEPCIONISTA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|6
|SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA
|1
|ZELADOR (A)
|1