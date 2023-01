Supermercados atendem em horário especial neste sábado em Apucarana

Da Redação

Supermercados atendem até às 20 horas

Os supermercados de Apucarana, norte do Paraná, atendem em horário especial, neste sábado (28), dia do aniversário de 79 anos de emancipação política do município.

Conforme apurado pelo TNonline junto aos estabelecimentos do ramo, os maiores supermercados da cidade ficarão abertos até às 20 horas. Já o comércio da cidade não trabalha neste sábado (28).

As lojas do Shopping Centro Norte atende das 13h às 19h e a praça de alimentação e lazer das 11h30 às 22h.

FESTA DA CIDADE

Neste sábado (28), segundo dia das comemorações festivas da cidade, será o grande show do cantor Leonardo. O artista sertanejo sobe ao palco após às 22 horas, na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Antes, a animação fica por conta de artistas locais e regionais no palco alternativo. Além disso, a festa conta com mais de 32 duas opções gastronômicas.

