Supermercado esclarece mensagem de surto de Covid-19

Nesta quinta-feira (20), mensagens em grupos de WhatsApp informaram um surto de Covid-19 no Supermercado Molicenter, localizado no centro de Apucarana, que o estabelecimento não tinha afastado os funcionários doentes.

A reportagem do TNonline entrou em contato com o Supermercado. O Subgerente Thiago Henrique de Lima informou que dos 71 funcionários, 12 estão afastados pois testaram positivo. Ele ressaltou que quando os sintomas apareceram eles já realizaram os testes. "Essa mensagem, esse boato nos preocupa. Nós orientamos todos os nossos colaboradores, sentiu uma dor de cabeça, qualquer coisa diferente, deve nos avisar, de imediato encaminhamos para fazer o teste em um laboratório particular, estamos acompanhado e monitorando todos, e tomando sim todas as medidas, não tem ninguém doente trabalhando", disse.

Ainda de acordo com o Subgerente, após o fechamento do Supermercado é realizada uma desinfecção de toda a loja. "Vem uma pessoa paramentada, equipada e faz todo o processo de desinfecção, em toda loja, nos carrinhos, enfim, em tudo. Durante atendimento ofertamos álcool gel, estamos seguindo todas as medidas", destaca.

A Saúde de Apucarana informou que já tem conhecimento dos casos no Supermercado. Na quarta-feira (19), um jovem padeiro, que trabalhava lá, faleceu vítima da Covid-19.

Fernando Augusto de Lima tinha 29 anos, de acordo com parentes, Fernando testou positivo para Covid-19 no último dia 10 de maio, estava tratando da doença na casa dele, porém, passou mal e não resistiu às complicações.

"Era um trabalhador muito animado, que com certeza vai fazer muita falta", ressaltou o Subgerente.